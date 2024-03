Nuovi Pirelli P Zero dedicati per la Hyundai Ioniq 5 N

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Versione testata al Nurburgring, raccoglie l'esperienza del gruppo nelle soluzioni studiate appositamente per le auto elettriche e ibride plug-in E' stata testata al Nürburgring la versione dedicata del Pcheha sviluppato per la nuova5 N, la prima auto elettrica ad alte prestazioni diN. Il gruppo sottolinea come il

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli presenta i nuovi Scorpion Trail III, che rap presenta no l’ultima generazione di pneumatici adventure-touring. Progettato per le moderne motociclette adventure e ... (ildenaro)

Pirelli P Zero Elect per la Hyundai Ioniq 5 N. Nuovi pnuematici ad alte prestazioni ad impatto zero - Pirelli lavora anche sulle nuove proposte ad alte prestazioni ad impatto zero, come dimostra il pneumatico della famiglia P Zero realizzato appositamente per la nuova Hyundai Ioniq 5 N, ...motori.ilmessaggero

I Nuovi P Zero dedicati alla Hyundai Ioniq 5 N - Tre le coperture omologate per la "bomba" coreana: Elect per la guida su strada, Corsa per l'uso esteso anche alla pista e Sottozero 3 per l'inverno ...quattroruote

Al Pirelli HangarBicocca Nari Ward con Ground Break - Le Navate del Pirelli HangarBicocca svelano l'arte di Nari Ward con la retrospettiva Ground Break che si potrà visitare dal 28 marzo e fino al 28 luglio. (ANSA) ...ansa