Autonomia differenziata - Laboccetta Polo Sud | Domani a Milano per dire no alla riforma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) “alle 15,30 interverremo presso la Casa della Cultura acon gli amici Renato Farina, Mario Landolfi e Lina Lucci al dibattito “Per un’Italia unita e solidale contro l’”. Sarà un confronto bipartisan con Gianni Cuperlo, Eugenio Mazzarella, Massimo Villone e Giorgio Vittadini, moderato da Marco Tarquinio, perché la difesa dell’unità nazionale e la lotta a discriminazioni legateregione di residenza non sono concetti di destra e quindi neppure di sinistra”. Così Amedeo, Presidente diSud.“Siamo accomunati dall’impegno a contrastare il disegno di legge Calderoli che dal 29 aprile sarà in discussione a Montecitorio. Andremo nelle principali città italiane per spiegare le ragioni del nostro No”, conclude il ...