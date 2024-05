Guerra - ultime notizie Usa a Israele | Entrare a Rafah non assicura una durevole sconfitta di Hamas Drone ucraino colpisce raffineria russa

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 9 maggio 2024) La delegazione diha lasciato il Cairo per fare ritorno a Doha. Lo ha annunciato su Telegram Izzat Al-Rishq, membro dell’ufficio politico della fazione secondo cui “il movimento afferma il suo impegno e l’adesione alla sua posizione accettando il documento presentato dai mediatori”. Il governo israeliano deciderà questa sera con riunioni del gabinetto die di sicurezza come procedere sui combattimenti a Gaza e in Libano sulla scia delle decisione Usa di fermare alcune spedizioni di armi