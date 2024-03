Gaza | Abu Mazen al Papa | tuoi appelli a pace ci danno speranza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas (Abu) ha scritto ieri aFrancesco ringraziandolo per i suoi "ripetutia fermare la guerra" di Israele nella Striscia di. In un telegramma di auguri al pontefice e "a tutti i credenti" in occasione della Pasqua, Abuha sottolineato come "questa santa occasione coincide con il mese sacro del Ramadan e molti degli abitanti della terra condividono la gioia di queste due ricorrenze religiose". "Quando il nostro popolo oppresso vede ripetutamente glidi sua santitàFrancesco per fermare questa guerra brutale, si riempie dellache riuscirà a far valere i suoi diritti", ha affermato Abbas nel testo citato dai media arabi.