Grignani | “Se sono ancora qui è un miracolo Sangiovanni? Se avesse vissuto quello che ho vissuto io sarebbe morto di fatica | ma lo comprendo”

(Di domenica 31 marzo 2024) “Sequi, è un”. Si è raccontato a cuore aperto Gianlucanell’intervista a Il Messaggero alla vigilia di un appuntamento importante: tra quindici giorni andrà ad incidere il suo nuovo disco che arriva a dieci anni di distanza dall’ultimo. Un nuovo inizio, dopo una vita vissuta sopra le righe, mentre è in giro per l’Italia con il tour Residui di Rock’n’Roll. La scelta del titolo? “Ero a fare un ospitata in radio con Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio. Mi cadde dalla tasca una cartina sospetta. Mi guardarono basiti. Io sorrisi: ‘Che c’è?solo residui di rock’n’roll’”. Nella data zero si è sfogato con la sua band, salvo poi ringraziarli via social, spiegando di volere bene ai suoi musicisti: “Non miarrabbiato. Io coccolo, più che sentirmi coccolato. ...