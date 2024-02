Ragazza violentata nella notte in via Rigutti a Trieste | la giovane rapinata dopo l' aggressione sessuale

(Di domenica 25 febbraio 2024) Aunaè statain via, in centro. L'si è poi tramutata in una rapina

Una giovane donna di 19 anni, in uno stato di particolare fragilità psichica, è stata vittima di un orribile atto di violenza sessuale in un parco pubblico ... (thesocialpost)

Margno, ragazzo aggredito per strada: Margno (Margn) - Aggressione per strada nella notte a Margno. Un ragazzo è finito all'ospedale di Lecco in codice giallo. L'evento violento è avvenuto in via Vittorio Veneto, intorno alle ore 2.corrieredilecco

Due dodicenni danno fuoco ai libri. Bloccati e restituiti alle famiglie: A causa dell’età non sono imputabili. Commenti indignati sui social. Il sindaco: consiglio di fare volontariato ...ilgiorno

Scontro fra auto, ferite due donne: Verso le 13 si è verificato un violento tamponamento tra una Chevrolet con al volante ... Ad avere la peggio è stata una Ragazza di 17 anni, che era nella Chevrolet condotta dal giovane straniero. La ...ilrestodelcarlino