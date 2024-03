Gf Vip | una nota ex Vippona frequenta un uomo più giovane di 50 anni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 30 marzo 2024) Un’ex concorrente del Grande Fratello Vip di recente ha raccontato di aver ritrovato l’amore e lo ha fatto accanto ad un ragazzo molto piùdi lei. Stiamo parlando di Wilma Goich, cantante celebre per il brano Le colline sono in fiore, che ha partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini nel 2022. Proprio all’interno della Casa del Gf Vip, la cantante aveva mostrato un certo interesse per unconcorrente, ovvero Daniele Dal Moro. A distanza di oltre un anno da quell’esperienza, Wilma, ospite del salotto di Caterina Balivo La volta buona, ha raccontato di aver ritrovato l’amore accanto ad unpiùdi lei di 50. La cantante non è voluta scendere nei dettagli, ma ha confermato lazione con un ragazzo di 27, che però ...