Una bimba palestinese di 13 mesi ha ricevuto un cuore nuovo a Genova

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Era stata operata alla nascita in Palestina ma poi, a causa del conflitto, era stata letteralmente "abbandonata" nelle cure. Oggi E.H.,di appena 13, affetta da una gravissima patologia cronica cardiaca e da idrocefalo ostruttivo, può vivere normalmente grazie a una serie di interventi salvavita effettuati all'ospedale Gaslini die a una missione umanitaria internazionale. "Questa bambina ha vinto un biglietto alla lotteria della vita - dichiara Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell'ospedale pediatrico - Sarebbe sicuramente deceduta se non fosse arrivata qui". Per farla arrivare al Gaslini, una missione che ha coinvolto la Farnesina, il ministero della Salute e quello della Difesa: l'11 marzo il volo ell'Aeronautica Militare, lo scorso 3 aprile l'operazione. "Uno sforzo congiunto e internazionale: varcare ...