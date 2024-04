Venezia - ottocento manifestanti contro il ticket d’accesso alla città | È come il Grande Fratello Pronti il ricorso al Tar e l’esposto in Procura

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nemmeno a programmarlo un cocktail così perfetto nel nome della libertà poteva averescenario. Nel giorno del 25 aprile, al termine del ponte della Libertà che conduce da Mestre a piazzale Roma, di fronte al ponte della Costituzione presidiato da agenti in tenuta antisommossa, circaprotestano per la libertà negata, ilgiornaliero che da oggi in poi strangolerà lae i suoi abitanti (video). Attesissimo al punto da richiamare giornalisti da mezzo mondo, il primo giorno della primadove per entrare si dovranno pagare cinque euro a testa coincide con la festa della Liberazione, ed è proprio “libertà” la parola che ricorre di più nel serpentone con le bandiere che arriva al corpo a corpo con ...

AGI - Debutta oggi, 25 aprile, il ticket di ingresso a Venezia. Si tratta di un "biglietto" (un contributo d'accesso ) finalizzato a controllare le grandi ondate di turisti "mordi e fuggi" che si registrano soprattutto in alta stagione. Per il momento il calendario comunale ha fissato 29 giornate ... Continua a leggere>>

Giovedì 25 aprile ha debuttato il ticket di ingresso a Venezia , il biglietto con contributo d'accesso finalizzato a controllare le ondate di turisti giornalieri che si registrano soprattutto in alta stagione. Manifestazioni in città contro la decisione del sindaco Luigi Brugnaro. Il primo ... Continua a leggere>>

Ticket da 5 euro per entrare a venezia, proteste dei centri sociali contro Brugnaro: "La città non si vende" - Ticket da 5 euro per entrare a venezia contro turismo selvaggio, proteste contro il sindaco Luigi Brugnaro dei centri sociali: "La città non si vende" ...

Continua a leggere>>

Gli Arcangeli di Berlinde de Bruyckere arrivano a venezia - Tra gli eventi collaterali della 60ma Biennale d’Arte di venezia, sull’isola di San Giorgio, c’è anche City of Refugee III: un’esposizione delicata e al tempo stesso inquietante, dove i significati si ...

Continua a leggere>>

Notizie dalla Giunta - Questa la sintesi del pensiero espresso dal governatore del Friuli venezia Giulia a margine della cerimonia per ... Il massimo esponente dell'Esecutivo regionale ha sostenuto come il 25 aprile non ...

Continua a leggere>>