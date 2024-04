Rutigliano | 57enne morto la mattina di Pasqua per il tamponamento del suo trattore | l’ipotesi di omicidio stradale Indagini

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Studio 3A: “Com’è potuto accadere un incidente del genere?”. Non riescono a capacitarsi della tragedia, chiedono con forza che sia fatta piena luce sui fatti e per questo si sono affidati a Studio3A i congiunti dile Dimaggio, l’incolpevole operaio agricolo di appena 56 anni (ne avrebbe compiuti 57 il 7 aprile) di Triggiano (Bari) rimasto vittima all’alba di, domenica 31 marzo 2024, di un tanto inspiegabile quanto terribile sinistro, che è stato rilevato dai carabinieri della stazione di. Il cinquantaseienne, dipendente di un’azienda agricola locale, alle 5.40 del mattino, nonostante la giornata festiva, si stava recando al lavoro in un terreno del luogo e stava tranquillamente percorrendo alla guida del suola Provinciale 240, praticamente deserta a ...