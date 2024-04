Cosa succede adesso Isola dei famosi nei guai - nuovo annuncio choc di Francesco Benigno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024)dei2024, continua il “-gate” con nuovi e clamorosi sviluppi. Nella puntata del 18 aprile la conduttrice Vladimir Luxuria ha letto un breve comunicato della produzione in cui venivano spiegate le ragioni dell’esclusione didal reality di Canale 5. A stretto giro di postaarriva la replica dell’ormai ex naufrago. Si riaccende la polemica sull’uscita dell’attore di “Mary per sempre” e di tanti altri successi del cinema italiano dopo l’eliminazione dall’dei. Eliminazione che non è stata decretata dal pubblico, ma dai vertici di Mediaset e della casa di produzione del reality a causa di comportamenti ritenuti non adeguati. Leggi anche: “Vi dicoè successo davvero”. ...