Isola dei Famosi 2024 | Francesco Benigno nel cast | “Entrerò nella seconda puntata”

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’deisi appresta a tornare sul piccolo schermo, la nuova edizione che vedrà al timone Vladimir Luxuria prenderà il via lunedì 8 aprile. Saranno ben tredici i concorrenti che prenderanno parte alla diciottesima edizione del reality show targato Canale 5. Al fianco della conduttrice ci saranno due nuovi opinionisti: Sonia Bruganelli e Dario Maltese.dei: al via la nuova edizione l’8 aprileL’attesa è finita, il reality show della sopravvivenza tornerà sul piccolo schermo lunedì 8 aprile. Al timone dell’deici sarà Vladimir Luxuria, pronta a guidare i naufraghi in una lunga avventura che si preannuncia a dir poco entusiasmante. A prendere il posto di Alvin, in ...