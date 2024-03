Formia Festival della Letteratura Young Adult in programma in città dal 18 aprile al 5 maggio

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 30 marzo 2024)– In molti casi sono loro – i teenager – a tener ferme le sorti dell’industria editoriale. La categoriavende più di altre ma al dato non sempre corrispondono politiche educative adeguate. Si cede al cliché, relegando i ragazzi a un mondo inespressivo e virtuale di cui spesso glii non comprendono L'articolo Temporeale Quotidiano.