(Di giovedì 9 maggio 2024) La ragazza ha raccontato di essere stata abusata sessualmente da unpiù grande. In corso le indagini

Studente caduto dalla finestra della scuola , ennesimo colpo di scena in merito a questa vicenda: “Non ha ricevuto nessun 2” Nuovo colpo di scena in merito a quanto successo, pochi giorni fa, nell’istituto di Ancona “Savoia Benincasa” dove uno ...

Choc a Firenze, violenza sessuale in gita: 15enne denuncia un altro studente - Choc a Firenze, violenza sessuale in gita: 15enne denuncia un altro studente - La ragazza ha raccontato di essere stata abusata sessualmente da un altro studente più grande. In corso le indagini ...

Guastalla yüzme havuzlarinda klor tankinin patlamasi: 100 sarhos - Guastalla yüzme havuzlarinda klor tankinin patlamasi: 100 sarhos - Un incidente durante un travaso di acido cloridrico presso le piscine di Guastalla: scuole evacuate e cento intossicati ...

Eksplosjon av en klortank ved svømmebassengene i Guastalla: hundre beruset - Eksplosjon av en klortank ved svømmebassengene i Guastalla: hundre beruset - Un incidente durante un travaso di acido cloridrico presso le piscine di Guastalla: scuole evacuate e cento intossicati ...