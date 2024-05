Fiocco rosa on the road - corsa verso l’ospedale | partorisce in ambulanza

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pesaro, 9 maggio 2024 – Non c’è stato nemmeno il tempo di mettere la freccia e accostare. Quella bimba ha deciso che il suo primo sguardo sul mondo avrebbe avuto l’aspetto dell’abitacolo di un’, e gli occhi un medico con la divisa rossa e di un infermiere del 118. Il piccolo miracolo è avvenuto ieri intorno alle 4 del mattino a Pesaro, quando una bambina decisamente risoluta, ha deciso di nascere ’on the’, invece che in una sala parto. Poco prima era arrivata la chiamata alla centrale operativa del 118: c’era una donna al nono mese di gravidanza che aveva le contrazioni. Subito è partito un equipaggio, diretto nei pressi di via Giolitti. La donna è stata portata sull’e rassicurata, poi si è immediatamente ripartiti per raggiungeredi Pesaro nel minor tempo possibile. Ma nemmeno ...

