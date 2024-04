“Benvenuta Ludovica Grace” Fiocco rosa a Uomini e Donne | l’ex protagonista mamma bis

(Di martedì 2 aprile 2024) Unnella grande famiglia di: l’ultima arrivata si chiama. L’annuncio è arrivato via Instagram con due bellissime fotografie postate dalla neobis. Bis perché prima della femminuccia era arrivato il maschietto, Leonardo. Nel dating show di Maria De Filippi era arrivata nel 2017 per corteggiare l’allora tronista Marco Cartasegna, che all’epoca condivideva quell’esperienza con altri due storici protagonisti,Perrotta e Luca Onestini. L’esperienza afu breve ma intensa. Le esterne con Marco Cartasegna, che alla fine scelse Federica Benincà, erano condite da una bella lotta tra forti personalità ma il suo percorso da corteggiatrice terminò in poco tempo ...

