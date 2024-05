(Di martedì 7 maggio 2024) Il CEO della Disney Bob Iger ha annunciato il nuovo piano strategico deiStudios L'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha dichiarato che la società cambieràper quanto riguarda la distribuzione al cinema e in streaming dei contenuti deiStudios. Disney, infatti, ridurrà ilditelevisivea due all'e la produzione cinematografica a non più di treall'. Iger ha detto che questo fa parte dellagenerale della Disney di ridurre la produzione e concentrarsi di più sulla qualità, una"che verrà applicata specialmente alla". "Stiamo lentamente diminuendo i contenuti e passando probabilmente a circa due ...

Marvel cambia strategia: diminuirà il numero di film e serie da distribuire all'anno - marvel cambia strategia: diminuirà il numero di film e serie da distribuire all'anno - L'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha dichiarato che la società cambierà strategia per quanto riguarda la distribuzione al cinema e in streaming dei contenuti dei marvel Studios. Disney, ...

Bob Iger: “Usciranno non più di tre film e due serie tv Marvel all’anno” - Bob Iger: “Usciranno non più di tre film e due serie tv marvel all’anno” - Il CEO di Disney spiega il nuovo approccio per ridurre la produzione e aumentare la qualità sui progetti marvel Studios.

Marvel Rivals mostra la mappa “Tokyo 2099” in vista del Closed Alpha Test - marvel Rivals mostra la mappa “Tokyo 2099” in vista del Closed Alpha Test - Con il Closed Alpha Test di marvel Rivals in arrivo questa settimana, NetEase ha condiviso un nuovo trailer che mostra una delle mappe del gioco ...