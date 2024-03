Fentanyl nelle carceri | Verso una strage mai vista | l' allarme dei poliziotti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Una sostanza difficile da individuare, e crea danni fin dal primo utilizzo. Si alza la guardia per l'onda- l'antidolorifico oppioide sintetico che è ormai un'emergenza in molte parti del mondo -italiane. «Si profilano cifre che vanno ben oltre quelle, gravi e inaccettabili, dei 56 morti dall'inizio dell'anno di cui 23 per suicidio e delle 980 aggressioni al personale nello stesso periodo nel momento in cui ilo 'droga degli zombie' prenderà il sopravvento sulle altre sostanze, all'apparenza a scopo terapeudico/analgesico, delle quali è già fatto largo usoitaliane, ovvero che pervengono nella disponibilità dei detenuti attrafrancobolli e cartoncini ricevuti nella ordinaria corrispondenza». È ...