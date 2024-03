Farmacia 3 0 | al Monaldi ‘armadi intelligenti’ e robot | un progetto pilota all’avanguardia a livello europeo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 26 marzo 2024) Da un lato “armadi intelligenti” che monitorano le scorte e ordinano farmaci e dispositivi medici in relazione alle prescrizioni di reparto e alle esigenze di sala operatoria, dall’altra unche in autonomia prepara le cassette che andranno a rifornire i reparti e, quando necessario, dispensa la terapia direttamente ai pazienti in dimissione sulla base delle prescrizioni ricevute. Sono questi i due pilastri dellaospedaliera 3.0, ilpiùitaliano edper la gestione integrata del farmaco realizzato all’ospedaledi Napoli e inaugurato questa mattina alla presenza, tra gli altri, della direttrice generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino; dell’assessore al Bilancio ...