Nuovo ingresso nella Commissione Pari Opportunità del Comune di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 10 aprile 2024). L’avv. Myriam De Lucia, già Consigliere del Forum dei Giovani della città difa il suodeldi. Questa la dichiarazione di De Lucia a margine dell’evento Partecipazione democratica enell’Unione Europea tenutosi nel pomeriggio di ieri presso la Sala Consiliare di Palazzo Castropignano: “Ringrazio tutta lae la presidente Dott.ssa AntoSerpico per l’accoglienza in questa importante istituzione comunale ma mi preme ringraziare in particolar modo il mio gruppo consiliare al Forum ‘Gioventùna’ che, nonostante le tante vicissitudini che hanno ...