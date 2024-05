Eurovision 2024 - quando canta Angelina Mango Italia | orario

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 9 maggio 2024)) oggi, 9 maggio, nella semifinale dell’Song Contest, in programma alle 21 su Rai 2? Anche se l’è già qualificata per la finale di sabato,si esibisce nella seconda semifinale di oggi, 9 maggio, con La noia. In particolare sarà la quartultima, secondo la scaletta di questa sera. Vediamo nel dettaglio. ?Malta, Sarah Bonnici – “Loop” Albania, Besa – “Titan” Grecia, Marina Satti – “Zari” Svizzera, Nemo – “The code” Cechia, Aiko – “Pedestal” Francia, Slimane – “Mon amour” (Già in finale) Austria, Kaleen – “We will rave” Danimarca, Saba – “Sand” Armenia, Ladaniva – “Jako” Lettonia, Dons – “Hollow” Spagna, Nebulossa – “Zorra” (Già in finale) San ...