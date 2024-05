ESC 2024 - fischi e ' free Palestina' durante esibizione Israele | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 9 maggio 2024) La situazione a Eurovision Song Contestè tesa a causa delle reazioni suscitate dall'dile prove per la seconda semifinale, in onda stasera giovedì 9 maggio. La partecipazione dial contest è stata oggetto di controversie a causa del conflitto in corso in. L'organizzazione ha esercitato pressioni affinché le canzoni presentate non contenessero riferimenti politici, in linea con lo spirito di unione dell'evento. Nonostante ciò, al termine dell'di, si sono uditi, urla e proteste, inclusi slogan come «». Eden Golan, la cantante rappresentante di, insieme al suo team, ha ...