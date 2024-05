Karate - parte la missione azzurra in vista deli Europei di Zara | obiettivo confermare gli ottimi risultati del 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) La nazionale italiana affila le armi indei Campionati2024 di, che si disputeranno a(Croazia), da mercoledì 8 fino a domenica 12 maggio. La squadra, dopo il raduno collegiale al PalaPellicone, cercherà di ripetere quanto di buon fatto nell’edizione. In quella occasione la nostra pattuglia ha conquistato ben 14 medaglie, con 4 titoli: squadra femminile di kata, Mattia Allesina nel parae Angelo Crescenzo e Michele Martina. L’evento, che vedrà impegnati 700 atleti da 51 Paesi, si svilupperà nel corso di 5 giorni. I primi 3 saranno dedicati alle fasi eliminatorie quindi gli ultimi due alle finali per il bronzo e per l’oro. I CONVOCATI Kata individuale: Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami Squadra kata femminile: Terryana ...