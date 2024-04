“I numeri dei morti sul lavoro sono una costante da troppi anni: è un dramma e va affrontato con una normativa sui subappalti, ma non solo. Il provvedimento sulla Patente a crediti per le imprese ha ... (notizie)

L' Esplosione a Suviana ha riportato alla mente dei sommozzatori le operazioni della Concordia. Proseguono le ricerche dei dispersi come "in vita" (notizie.virgilio)

Suviana, il dramma del capo cantiere: partecipa per 3 giorni alla ricerca dei colleghi dispersi, dopo l'ultimo ritrovamento crolla per un malore - Una storia nella storia. Quella di Simone De Angelis, il capo cantiere della centrale elettrica esplosa sul lago di Suviana, che ha visto morire sette dei colleghi con cui ha condiviso tanti momenti..leggo

Funerale di Adriano Scandellari, morto alla centrale di Suviana: i tempi si prospettano lunghi - PADOVA - La disperazione per una vita strappata, quella del 57enne Adriano Scandellari, si unisce all'angoscia per le sorti di chi sta lottando per sopravvivere in un letto d'ospedale, ...ilgazzettino

