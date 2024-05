Emanuela Orlandi e Mirella Gregori - i familiari convocati dalla commissione d’inchiesta

Le due ragazze scomparvero a Roma nel 1983 e non sono state mai ritrovate. Oggi ci sarà la prima tornata di audizioni con gli interventi di Pietro Orlandi , le sue sorelle e Maria Antonietta Gregori , la sorella di Mirella

