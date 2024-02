Elezioni comunali | Rosario Bosco e Miriam Fortunato candidati con Casapulla al Centro con Renzo Lillo

(Di martedì 27 febbraio 2024). In vista delleche si terranno nel mese di giugno prossimo, fervono i lavori per la composizione della lista elettorale di ‘al’ conSindaco. Al gruppo dei consiglieri uscenti ed alla conferma della candidatura a consigliere comunale di, ingegnere, il più giovane della famiglia del dottor Ferdinando già sindaco diper ben tre mandati (1994-1999, 1999-2004 e 2009-2014), e fratello dell’avvocato Luigi già consigliere regionale ed in corsa per le Europee 2024, si aggiunge la candidatura di, già consigliere comunale con la carica di assessore e vicesindaco nel periodo amministrativo ...

Basilicata, Mulè (FI): sciogliere subito nodo candidato per regionali: Roma, 27 feb. (askanews) – “Bisogna sciogliere subito il nodo Basilicata, comunichiamo cioè il candidato 2 mesi prima e non 1 mese prima delle Elezioni, andiamoci convinti, e convinti su quel preciso ...askanews

Elezioni Regionali in Sardegna, Donzelli: “La sconfitta di Truzzu riguarda dinamiche locali. Il progetto Meloni è ancora valido” | VIDEO: Secondo il deputato di Fratelli d’Italia il risultato delle Elezioni in Sardegna non è un segnale al governo di Giorgia Meloni, che in ogni caso ha sostenuto la candidatura di Truzzu nonostante le ...tag24

Amministrative Lecce, Mazzotta e Raone: ''Attendiamo decisione del tavolo nazionale per partire'': ''A Lecce il centrodestra ha tutte le carte in regola per vincere e amministrare la città ed è per questo che mi auguro che il tavolo nazionale individui il candidato sindaco a strettissimo giro, cons ...leccesette