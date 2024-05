Ecco come la cinese Ganfeng consolida il controllo del litio in Mali

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 9 maggio 2024) Al di là della retorica occidentale sulla necessità di diversificare gli approvvigionamenti di materie prime critiche per la transizione energetica, Pechino continua a tessere la sua strategia, ormai decennale, di penetrazione nei Paesi ricchi di risorse. E lo fa, ancora una volta, attraverso la sua punta di diamante:Lithium. L’azienda chimica, che deteneva circa il 21% della capacità di produzione di idrossido di(un componente fondamentale per la manifattura dei catodi delle batterie elettriche) nel 2022, ha siglato un accordo con la società mineraria australiana Leo Lithium per acquisire il rimanente 40% di quote azionarie su una miniera in, per la cifra di $342 milioni. La compagnia ha inoltre siglato un memorandum of understanding per liquidare tutte le questioni relative alle ...