Due Stati e la liberazione del leader palestinese | la ricetta dell' ex capo dei servizi segreti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ami Ayalon ha una soluzione per porre fine al conflitto in Medio Oriente. L'exdi Stato maggiorea Marina e poi direttoreo Shin Bet, ilo segreto interno israeliano, da tempo si spende per la soluzione dei Due, Israele e Palestina. E lo ribadisce in un'intervista a Repubblica: “Io sono convinto che dall'orrore del 7 ottobre possano nascere opportunità. Il 7 ottobre Hamas sapeva bene che ci sarebbe stata una reazione da parte di Israele e che sarebbe stata violenta. Ci hanno spinto in una trappola, portandoci dentro Gaza e nascondendosi fra la gente, in modo che facessimo più vittime civili possibili, per dire al mondo che questo è Israele. L'unica maniera per uscire dalla trappola è crearne noi una per loro. Qual è il loro incubo? La soluzione dei Due, ...