Caporalato nei campi - arrestati 10 pakistani Lollobrigida | Nessuno spazio per chi non rispetta le regole

(Di lunedì 29 aprile 2024) Maxi operazione contro ilin provincia di Livorno, dove dieci cittadinisono staticon l’accusa di sfruttare migranti, per lo più loro connazionali e bengalesi, ospitati nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Piombino. Le vittime individuate sono state 67, lo sfruttamento avveniva nel settore agricolo in diverse province della Toscana, dove erano costrette a lavorare neianche per 10 ore al giorno con paghe misere. “In Italia non c’èper chi vuole operare fuori dalle“, ha commentato il ministro dell’Agricoltura, Francesco, rivolgendo “un plauso ai Carabinieri del comando di Livorno per l’operazione”, che gli investigatori hanno chiamato “Piedi scalzi”.: “In Italia ...

