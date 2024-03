Droghe sintetiche in discoteca | arrestato 23enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoI militari della Compagnia Carabinieri di Castellaneta hanno, in flagranza di reato, undi Gravina in Puglia, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Arma, da sempre impegnata in servizi h24 di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, conserva una sensibilità particolare rispetto al problema dell’uso ditra i giovani anche in provincia di Taranto e, in particolare, nelle zone dove sono presenti i più importanti locali notturni. Proprio in unadel litorale di quella zona, sarebbe stato sorpreso il giovane, intento a cedere una dose di “MDMA”, droga semisintetica meglio nota con il nome di “ecstasy”, la cui assunzione anche sporadica, come noto, può provocare effetti gravissimi ...