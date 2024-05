Dove mangiare gli spaghetti con la colatura di alici in Costiera Amalfitana

(Di lunedì 6 maggio 2024) È il prodotto che più identifica la tradizione marinara della, frutto della sapienza dei pescatori didi quel tratto di litorale campano che corrisponde al golfo di Salernola profondità e la salinità dell'acqua conferiscono al pesce delle caratteristiche organolettiche peculiari. Ha inoltre ottenuto la Dop nel 2020, la sua zona d'elezione è il borgo di Cetara e Pasquale Torrente (Al Convento - Casa Torrente) il suo promotore più appassionato (e simpatico) sin da tempi non sospetti. Stiamo parlando delladi, che dopo essere pescate con il "cianciolo" (rete) e la lampara, vengono immediatamente pulite, decapitate ed eviscerate quindi disposte "a pansa e rene" - l’una con la pancia vicina alla schiena dell’altra – e messe a marinare sotto sale per 24 ore in contenitori ...

