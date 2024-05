Donne vittime di violenza | Una stanza tutta per sé dove denunciare gli abusi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Todi (Perugia), 9 maggio 2024 - “Unaper sé”: è quella che adesso hanno ledi, che vorrannoalle forze dell'ordine l'abuso subito, lontane da occhi indiscreti e in un contesto "amico". Lo spazio, allestito nella sede dei carabinieri di Todi, è stato inaugurato oggi, presenti il procuratore della Repubblica di Spoleto Claudio Cicchella, la presidente del Soroptimist International Club Perugia, Gabriella Agnusdei e il comandante dell’Arma di Perugia, colonnello Sergio Molinari. Rientra nel progetto avviato dal Soroptimist di Perugia a partire dal 2015 e finalizzato alla realizzazione all’interno delle caserme dei Carabinieri e degli uffici di Polizia di stanze particolari, pensate come luoghi protetti adatti ad accogliere e ascoltare le ...

