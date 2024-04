Donne vittime di violenza | nel commissariato di Foligno una stanza per le audizioni protette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 - "Denunciare e intervenire prima del primo schiaffo: potrebbe essere già tardi quando il primo schiaffo c'è stato", è il messaggio del questore della provincia di Perugia Fausto Lamparelli, in occasione dell'inaugurazione della sala per leper ledi. Lo spazio si trova all'interno deldi polizia di: consentirà alledi raccontare le loro storie di maltrattamenti in maniera del tutto riservata. Al taglio del nastro erano presenti tra gli altri anche il sindaco diStefano Zuccarini, il direttore del Servizio centrale anticrimine Giuseppe Linares, la presidente nazionale dei Club Soroptimist Adriana Macchi e ...