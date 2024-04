Basilicata - domenica e lunedì si vota Bardi | Sono superstizioso - Schlein per Marrese | Forza Piero

(Di venerdì 19 aprile 2024)21 e22 aprile insi svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del presidente della giunta. Urne aperte, per oltre 500mila aventi diritto al voto, dalle 7 alle 23 die dalle 7 alle 1521 e22 aprile insi svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del presidente della giunta. Il governatore della, Vito(Ansa Foto) Notizie.comUrne aperte, per oltre 500mila aventi diritto al voto, dalle 7 alle 23 die dalle 7 alle 15 diin 628 sezioni elettorali allestite, 453 in provincia di Potenza e 229 nel Materano. Tre i candidati alla carica di presidente ...

