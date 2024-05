(Di giovedì 9 maggio 2024) "Non ho nessun obbligo di considerare le famiglie deiperché non sono la loro madre" ha dichiarato Qu Jing, laa capo delle pubbliche relazioni del più grande motore di ricerca cinese, Baidu. Le sue osservazioni sulla cultura del superlavoro hanno scatenato una valanga di polemiche.

Nome: FrancescoCognome: Gramuglia Anno di nascita: 1987Città: Garbagnate MilanesePiattaforme: Instagram, TikTokCategoria: Comedy Chi è Frank Gramuglia Almeno una volta al giorno ci imbattiamo in suo video mentre scrolliamo le reel su Facebook, ...

Una sede in viale Mazzini 14 per i top manager della Rai, una a Saxa Rubra per tutti i dipendenti della televisione di Stato. Sta per Arriva re a marzo un nuovo benefit : un servizio di tintoria per lavare e stirare abiti ma anche coperte e lenzuola ...

“Dipendenti devono rispondere 24 ore su 24”, manager del colosso tech costretta a chiedere scusa - “dipendenti devono rispondere 24 ore su 24”, manager del colosso tech costretta a chiedere scusa - "Non ho nessun obbligo di considerare le famiglie dei dipendenti perché non sono la loro madre" ha dichiarato Qu Jing, la manager a capo delle ...

I Paesi dell'Ue in cui si lavora oltre 49 ore a settimana - I Paesi dell'Ue in cui si lavora oltre 49 ore a settimana - Nel 2023, il 7,1% delle persone impiegate nell'UE ha lavorato a tempo pieno nel proprio impiego principale. In particolare, secondo Eurostat, i dati si riferiscono a quei lavoratori che trascorrono 49 ...

Coca-Cola Italia celebra l'apertura dei nuovi uffici di Milano - Coca-Cola Italia celebra l'apertura dei nuovi uffici di Milano - Nel 138° anniversario di Coca-Cola Italia l'inaugurazione dei nuovi uffici milanesi con sede in via Monte Rosa 91, nuovo capitolo per l'azienda.