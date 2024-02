Arriva l’ultimo benefit per top manager e dipendenti Rai Da marzo in viale Mazzini e Saxa Rubra tintoria super scontata

Fringe benefit, arriva l'estensione alle locazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una sede in14 per i topdella Rai, una aper tutti idella televisione di Stato. Sta perre aun nuovo: un servizio diper lavare e stirare abiti ma anche coperte e lenzuola portate da casa a prezziscontati, inferiori del 50% e in qualche caso anche di più a quelli che normalmente si trovano sul mercato. I vertici della Rai, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi hanno infatti avviato una indagine di mercato per il servizio lavanderia destinato aidell’azienda di comunicazione pubblica ed entro il 29 febbraio selezioneranno le offerte ...

Guai a dire "fraternità": è una parola sessista, come "fratellanza" e "paternità", perché rimanda al genere maschile. Eccolo qui, uno degli illuminati ... (liberoquotidiano)

Jasmine Paolini n.14 del mondo: solo 6 azzurre erano Arrivate più in alto nel ranking WTA: Il numero 14 del ranking WTA di Jasmine Paolini è qualcosa che l'Italia femminile, va subito detto, non raggiungeva da tantissimo. L'ultima volta che un'italiana si è trovata tanto in alto, infatti, r ...oasport

La Salernitana crolla nel finale, vince il Monza 2-0: Il secondo brivido per i padroni di casa Arriva al minuto 4, quando Dany Mota pennella in area direttamente da calcio d'angolo: la palla viene prolungata da Gagliardini verso Izzo che gira in porta da ...laprovinciacr

Arriva in Calabria il Presidente della FITP Angelo Binaghi: Il momento magico del tennis italiano passa anche dalla Calabria. Il Presidente Binaghi sarà in Calabria domani mattina in occasione della consueta premiazione organizzata dal Comitato regionale ...cosenzapost