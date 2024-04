(Di venerdì 5 aprile 2024) Disinfestazione straordinaria a Magione Altri due casi importati diin Italia. Unaè stataa Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa sera un intervento di disinfestazione straordinaria nella frazione di Borgogiglione. Il messaggio del sindaco di Magione Punta ad "abbattere eventuali zanzare, unico potenziale vettore dell'infezione", sottolinea

(Adnkronos) – Altri due casi importati di Dengue in Italia. Una coppia è stata contagiata a Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa sera un intervento di disinfestazione ... (periodicodaily)

Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Altri due casi importati di Dengue in Italia. Una coppia è stata contagiata a Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa sera un ... (dayitalianews)

Cina, condannato a morte il killer del miliardario che ha portato in tv 'Il problema dei 3 corpi' - La vittima, Lin Qi, era il dirigente della sua società che era riuscito a ottenere i diritti della trilogia di fantascienza ...adnkronos

Dengue, coppia contagiata in Umbria: "Avevano fatto un viaggio all'estero" - (Adnkronos) - Altri due casi importati di Dengue in Italia. Una coppia è stata contagiata a Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa sera un intervento di disinfestazione strao ...reggiotv

“Non stendete biancheria, chiudete le finestre”: cosa fare durante una disinfestazione da Dengue - Dopo il contagio di una coppia di ritorno dall’estero, il comune di Magione (Perugia) fa scattare il piano per eliminare le zanzare, unico vero vettore per la malattia ...lanazione