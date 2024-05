(Di giovedì 9 maggio 2024) La stazione di servizio Eni su corso Francia si trasforma in pit stop goloso: a Roma Nord arriva Alt Stazione del Gusto, il format di ristorazione veloce e popolare firmato, già collaudato in zona Eur e a Ostia, sul litorale romano (oltre che a Castel di Sangro e Montesilvano in Abruzzo). Alt Stazione del Gusto arriva a Roma Nord La data di apertura non è ancora ufficiale, ma c'è un indirizzo: Corso Francia, 238. Proprio la stazione di servizio che fudi, quartier generale di. Un articolo del 2014 del Corriere della Sera racconta bene l'atmosfera che si respirava lì, con i predoni che si ritrovavano tra il bar e l'autolavaggio. Un luogo che ha rappresentato tanto per tutto il «Mondo di Mezzo», che oggi sorge a nuova ...

Niko Romito chiude il primo aprile Spazio Milano: «Sono passati 10 anni , è giusto così». Non è esattamente un fulmine a ciel sereno: nella guida Ristoranti d'Italia uscita nell'autunno del 2023 raccontavamo già che si vociferava di uno spostamento ...

Niko Romito chiude il primo aprile Spazio Milano: «Sono passati 10 anni , è giusto così». Non è esattamente un fulmine a ciel sereno: nella guida Ristoranti d'Italia uscita nell'autunno del 2023 raccontavamo già che si vociferava di uno spostamento ...

Da Massimo Carminati a Niko Romito, l'ultima impresa dello chef stellato sorgerà nell'ufficio "der cecato", il boss di Mafia Capitale - Da Massimo Carminati a niko romito, l'ultima impresa dello chef stellato sorgerà nell'ufficio "der cecato", il boss di Mafia Capitale - Quel punto Eni di Roma Nord per tempo è stato l'«ufficio» di Massimo Carminati, oggi si trasforma in polo gourmet grazie al progetto di ristorazione pop di niko romito ...

Dagli affari di Carminati alle bombe di Niko Romito: l’ufficio del Cecato in Corso Francia diventa un fast food stellato - Dagli affari di Carminati alle bombe di niko romito: l’ufficio del Cecato in Corso Francia diventa un fast food stellato - Al civico 238 arriva Alt con le sue bombe… dolci o salate. Addio al Mondo di Mezzo, arrivano le creazioni del supercuoco in versione street food ...

Golino, Gioli e Malika Ayane: tennis dinner tutto al femminile per la campionessa Maria Sakkari sulla terrazza del Bulgari Hotel Roma - Golino, Gioli e Malika Ayane: tennis dinner tutto al femminile per la campionessa Maria Sakkari sulla terrazza del Bulgari Hotel Roma - A partire dall’ora del tramonto, con le cupole tinte di rosa e un panorama a perdita d'occhio sulla città eterna, cena di gala per trenta donne nel roof garden del ristorante niko romito all'insegna d ...