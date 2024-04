Niko Romito inventa la zuppa immortale La passione di un grande chef per l' industrializzazione del cibo buono

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 aprile 2024) Senza conservanti e additivi, lafirmatadura un anno fuori dal frigo. È il frutto di una ricerca che avvicina sempre di più loabruzzese all'industria alimentare, un dialogo che nel corso del tempo ha saputo condurre senza snaturare la sua vocazione alla cucina di qualità, ma sapendo prendere il meglio dei processi produttivi su larga scala consegnando le sue conoscenze in termini di materie prime, ricette, sapori, valori nutritivi e consistenze. L'alta cucina abbraccia l'industria, senza farne mistero. Lo abbiamo visto in diverse occasioni, quando applicava quel processo di vasi comunicanti che ha sempre impiegato per le sue attività, dal ristorante fine dining alle stazioni di servizio Alt. Industrializzare non è reato In tal senso il lavoro sul pane è emblematico. Nato in seno al ristorante ...