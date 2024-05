Cucine sporche e alimenti non tracciati alle mense scolastiche - sequestrati 80 kg di cibo nel Napoletano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ispezione a sorpresa dei carabinieri e dei Nas nel centro cottura pasti per ledi Casalnuovo.

Federica Pezzi è una delle migliaia di lavoratrici in appalto delle mense del Comune di Roma. Ieri ha voluto portare la sua testimonianza intervenendo dal palco dell’evento “Alzare gli stipendi” organizzato da Alleanza verdi e sinistra. ...

Vicenza, 7 maggio 0224 – Formiche nei dolci, insetti nei pasti e Muffa nelle porzioni di pane per celiaci. Sono le pietanze da incubo servite in una mensa scolastica di Vicenza. Sospesa l’attività di una cooperativa di catering che serviva gli ...

Olimpiadi ed eventi sportivi continuano ad avere come sponsor le multinazionali delle bibite e le catene di fast-food. Ma al tempo stesso, si fa strada l’educazione alimentare. Nelle scuole e […] The post Le esperienze della Coalizione mondiale per ...

Refezione scolastica, al via la revisione del regolamento - Refezione scolastica, al via la revisione del regolamento - Diretta dalla presidente Patrizia Mignolo e dalla vicepresidente Elena Pittaccio, la Commissione Servizi del Comune di Taranto ha dato il via alla revisione del regolamento riguardante le linee guida ...