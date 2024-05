Io - lavoratrice nelle mense scolastich - non arrivo a 650 euro al mese E in estate sono senza stipendio e senza tute -e, come sopravvivo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Federica Pezzi è una delle migliaia di lavoratrici in appalto delledel Comune di Roma. Ieri ha voluto portare la sua testimonianza intervenendo dal palco dell’evento “Alzare gli stipendi” organizzato da Alleanza verdi e sinistra. “Rappresento in carne e ossa circa 100mila lavoratori della ristorazione collettiva cheinseriti nel contratto nazionale del turismo. Il meccanismo dei bandi pubblici e della concentrazioni in 8 colossi del settore ci hanno fatto diventare in pochi anni una categoria di fragili, siamo una rappresentazione del lavoro povero“. La donna racconta di non arrivare nemmeno ” a 650al” di. E non per tutto l’anno. “Il nostro contratto non prevede loin. Veniamo sospese, ...