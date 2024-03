Milan | Condò | “Il mandato di Pioli presenta un bilancio positivo | grande occasione il prossimo derby con l’Inter”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sulle colonne de La Repubblica, il giornalista Paoloha detto la sua sulla stagione che sta vivendo il, con un focus su Stefano: “A Verona, la sua città-incubo, ilha dato corpo all’allungo verso il secondo posto con una prestazione bella ed efficace, fedele alle direttrici di gioco consolidate come l’asse Theo-Leao, arricchita dalla vena realizzativa di Pulisic e strutturata attorno alla regia di Bennacer: da quando l’algerino è rientrato stabilmente — in sostanza ha saltatoa andata — ilha ritrovato un ordine mentale e pratico, e le frequenti esibizioni dei solisti, vedi il gol di Theo, squilibrano gli avversari ma non il suo abito tattico“. “Come avevamo già annotato la scorsa settimana,viaggia un solo punto sotto la ...

