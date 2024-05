Il Covid-19 cambia ancora | cosa sappiamo della nuova variante KP 2 arrivata in Italia

(Di martedì 7 maggio 2024) LaKP.2, è stata rilevata per la prima volta in: si tratta dell'ultima mutazione del virus SARS-CoV-2, che negli Stati Uniti si sta diffondendo molto rapidamente e in poche settimane è diventata prevalente rispetto alla sua antecedente, laJN.1.

