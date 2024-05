Cosa vuol dire essere astronauti oggi? Parla il generale Roberto Vittori

Milan , l’ex difensore rossonero e oggi dirigente Paolo Maldini ha spiegato ai tifosi che cosa significa essere Milan isti… Dopo il clamoroso addio al Milan , avvenuto la scorsa estate per volontà del patron rossonero e fondatore di RedBird Gerry ...

Paolo Maldini, ex capitano ed ex dirigente del Milan, ha sottolineato in un'intervista cosa vuole dire amare i colori rossoneri. Le sue parole