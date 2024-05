Corruzione Liguria - Signorini non risponde a gip Genova

L'amministratore delegato di Iren , ed ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è indagato per Corruzione

Genova, 7 mag. (Adnkronos) – Ben 15.000 euro per il matrimonio della figlia, 22 soggiorni in hotel di lusso a Montecarlo con tanto di giocate al casinò e servizi extra. E’ il lungo l’elenco di benefit, per un totale di circa 100mila euro, che Paolo ...

Signorini in silenzio davanti alla giudice: “Troppe carte da studiare, non può farlo in carcere” - signorini in silenzio davanti alla giudice: “Troppe carte da studiare, non può farlo in carcere” - Uno dei legali del manager, Enrico Scopesi: “E' apparso tranquillo, relativamente al contesto alluvionale che lo ha travolto" ...

La Gip Paola Faggioni al carcere di Marassi per interrogare Signorini - La Gip Paola Faggioni al carcere di Marassi per interrogare signorini - Condividi Inchiesta corruzione, la Gip Paola Faggioni a Marassi per interrogare signorini - Foto Francesco Li Noce GenovaToday 1 Foto da: La Gip Paola Faggioni al carcere di Marassi per interrogare Si ...

Presunta corruzione, Signorini non parla e resta in carcere - Presunta corruzione, signorini non parla e resta in carcere - GENOVA - È durato una ventina di minuti l'interrogatorio nel carcere di Marassi di Paolo Emilio signorini davanti al giudice Paola Faggioni. L'ad (sospeso) di Iren ed ex presidente dell'Autorità di Si ...