Controlli a Giugliano | sequestrati 12 veicoli e multe salate

(Di giovedì 9 maggio 2024)in Campania: identificate cinquantaquattro persone e verificati quattordici. Nella giornata di martedì, gli agenti del Commissariato di– Villaricca, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune diin Campania. Nel corso dell’attività sono state identificate 54 persone, controllati 14, di cui 12amministrativamente; inoltre sono state contestate violazioni del Codice della Strada per un totale di 14.794 euro. Nota stampa Questura di Napoli Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web ...

Controlli in città a Giugliano . Presidiati i luoghi a maggiore frequentazione denunciate due persone per droga e una per porto d’armi Controlli in città, carabinieri della compagnia di Giugliano hanno presidiato le strade della movida e le ...

Tempo di lettura: < 1 minuto controlli in città: Carabinieri della compagnia di Giugliano hanno presidiato le strade della movida e le piazze più importanti. Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 17enne del posto. Addosso, poi ...

La Guardia Costiera di Pozzuoli sequestra impianto di finiture metalliche per criticità ambientali - La Guardia Costiera di Pozzuoli sequestra impianto di finiture metalliche per criticità ambientali - I lavoratori erano tutti privi di dispositivi di protezione individuale. Denunciato il titolare dello stabilimento ...

Napoli, cade dallo scooter: uomo di 65 anni muore in via Santacroce - Napoli, cade dallo scooter: uomo di 65 anni muore in via Santacroce - L'incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 7 maggio: la vittima potrebbe essere stata colta da un malore ...

Terra dei fuochi come una guerra - Terra dei fuochi come una guerra - A giugliano, in provincia di Napoli, cumuli di rifiuti pericolosi incendiati, nonostante le ripetute segnalazioni e le denunce alle autorità competenti. Servono più controlli e telecamere, spiegano i ...