Le sfide di Orsini e di Confindustria

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 aprile 2024) Con il passo indietro di Edoardo Garrone le porte di Viale dell’Astronomia si sono aperte all'imprenditore emiliano Emanuele, destinato a diventare il nuovo presidente della: il 4 aprile l’incoronazione da parte del Consiglio generale e il 23 maggio il voto dell’assemblea dell’organizzazione degli imprenditori. Per la veritànon dovrà fare molta strada per piazzarsi nell‘ufficio del presidente: dal 2017 fa parte dei vertici dinazionale e dal 2020 è vicepresidente con delega al fisco, alla finanza e al credito. Chi èNato a Sassuolo nel 1977, guida la Sistem Costruzioni è una holding che controlla una quindicina di aziende, con un giro d’affari complessivo di circa 110 milioni. Un sistema ereditato dal padre. Come viene spiegato nel suo sito, La squadra ...