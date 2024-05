Milano, "quell'uomo come impazzito": il racconto dei colleghi del poliziotto ferito - Milano, "quell'uomo come impazzito": il racconto dei colleghi del poliziotto ferito - (Adnkronos) - “Quell’uomo lanciava come impazzito i sassi della massicciata del treno. Quando siamo arrivati sul posto, aveva già colpito una signora alla testa e poi si è accanito su di noi, ...

Bublik e Shelton fanno impazzire il pubblico a Roma, spunta un colpo mai visto: “Dategli un nome” - Bublik e Shelton fanno impazzire il pubblico a Roma, spunta un colpo mai visto: “Dategli un nome” - Bublik e Shelton agli Internazionali d’Italia hanno giocato in doppio battendo Tiafoe e Auger-Aliassime. La strana coppia ha concesso spettacolo. Dopo la pioggia, è tornato il sole e lo spettacolo su ...

Bellingham Del Piero, scherzi e risate: «Ogni volta che ti vedo…». Social impazziti – VIDEO - Bellingham Del Piero, scherzi e risate: «Ogni volta che ti vedo…». Social impazziti – VIDEO - Alcaraz Juve, che futuro per il giovane argentino Non ci sarà certamente il riscatto, ma Giuntoli ha un’altra proposta come... News21 minuti fa Locatelli Juve, l’unico intoccabile in mezzo: ma per ...