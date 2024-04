Bradisismo a Pozzuoli - cosa succede | La terra sale ma il magma non è coinvolto

lunedì 22 aprile si svolgerà la prima esercitazione di protezione civile per testare le procedure introdotte dalla ‘pianificazione speditiva’ sul Bradisismo ai Campi Flegrei : ecco in quali scuole . Si svolgerà lunedì la prima esercitazione di protezione civile per testare le procedure introdotte ... Continua a leggere>>

Campi Flegrei, pozzuoli tra terremoti e bradisismo: «È l'ira di Santo Mamozio. La statua torni in piazza» - Per comodità conviene cominciare dalla fine, se fine si può definire. Una parte di pozzuoli ritiene (ma forse, per come lo esprime, sarebbe meglio usare “è ...

Continua a leggere>>

pozzuoli/ bradisismo, Caso: «Vergognosa propaganda elettorale di Lega e Musumeci» - pozzuoli – «Troviamo inaccettabile che si faccia propaganda elettorale per le elezioni europee e amministrative utilizzando il tema bradisismo. Proprio in queste settimane in cui l’attività sismica si ...

Continua a leggere>>

Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 2.4/ In Basilicata 11mila posti letto in caso di evacuazione - Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 2.4. In Basilicata sono stati intanto predisposti 11mila posti letto e 5.000 posti per le auto ...

Continua a leggere>>