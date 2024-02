Euro digitale | Cipollone Bce | timori banche sbagliati e da sfatare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (askanews) – Idellesui possibili danni che unavrebbe sui depositi dei clienti sono “fuori luogo” e si basano su analisi che vanno “sfatate”, perché non prendono in considerazione le caratteristiche che le autorità intendono conferire alla valuta. Lo sostiene Piero, componente del Comitato esecutivo della Bce in un articolo (Digital: Debunking banks’ fears about losing deposits) scritto assieme a due esponenti della divisione mercati e infrastrutture di pagamento dell’istituzione (Ulrich Bindseil e Juergen Schaaf). Il lavoro della Bce sullo sviluppo di unsta proseguendo “riguardo alle scelte di design, sui potenziali rischi e per ottimizzare i ...